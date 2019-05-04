В администрации Трампа решили, что вслед за полным запретом на торговлю нефтью с Тегераном, стоит ограничить и те немногие контракты в области ядерной энергетики, которые ещё действуют.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и его коллега помощник Госсекретаря по международной безопасности Кристофер Форд уверены, что для усиления дальнейшего давления на Иран следует ввести ещё ряд ограничений."Иран не может иметь никакого пути к созданию ядерного оружия", — пояснил Хук, говоря о том, что США больше не будут делать исключений из своих же санкций. В администрации Трампа намерены включить в их число запрет на поставки излишков тяжёлой воды, получаемой в иранских исследовательских центрах, заказчикам в Омане.Также, по словам Хука, Вашингтон запрещает Тегерану обменивать обагащённый уран на концентрат, получаемый во время обработки урановой руды.Форд, в свою очередь, уточнил, что в режиме санкций сохраняются некоторые исключения, которые в частности касаются атомной электростанции "Бушер", а также ряда объектов в Араке и Фордо. Однако, срок действия исключений из санкций сокращается с полугода до трёх месяцев.