На границе сектора Газа один палестинец погиб, пятьдесят получили ранения в ходе столкновений с израильскими военнослужащими.

На границе сектора Газа один палестинец погиб, пятьдесят получили ранения в ходе столкновений с израильскими военнослужащими.После пятничной молитвы несколько тысяч палестинцев пошли с "Маршем возвращения" в сторону границы с Израилем. Израильтяне сначала применили слезоточивый газ, затем открыли огонь на поражение.Манифестации в рамках "Марша возвращения" с требованием снять блокаду анклава проходят уже год. Отсчет идет с 30 марта 1976 года, когда израильтяне конфисковали сотни участков арабов. Это привело к забастовкам, столкновениям и массовым арестам арабов.В основном шествия проходят по пятницам. В эти дни столкновения на границе становятся особо жестокими, передает ТАСС.