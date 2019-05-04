Российская теннисистка Анна Калинская в паре с Викторией Кужмовой, представляющей Словакию, стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации в Праге. В финале российско-словацкий дуэт обыграл американку Николь Меликар и чешку Квету Пешке со счетом 4:6, 7:5 (10:7).

Российская теннисистка Анна Калинская в паре с Викторией Кужмовой, представляющей Словакию, стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации в Праге. В финале российско-словацкий дуэт обыграл американку Николь Меликар и чешку Квету Пешке со счетом 4:6, 7:5 (10:7)​​​.Соперницы провели на корте 1 час 37 минут. Для 20-летней россиянки этот титул WTA стал первым в карьере в парном разряде. Призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов.