В Кремле сообщили, что по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между двумя президентами. Говорили о Венесуэле, Украине, КНДР и двусторонних экономических связях.

В Кремле сообщили, что по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между двумя президентами. Говорили о Венесуэле, Украине, КНДР и двусторонних экономических связях.Владимир Путин рассказал собеседнику о недавней встрече с Председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке. Отметил, что выполнение КНДР своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами со стороны Соединённых Штатов. Важно, чтобы стороны последовательно делали шаги в направлении взятых на себя обязательств.Когда речь зашла о ситуации на Украине, российский президент сделал акцент на необходимости новому руководству в Киеве уделить внимание реализации реальных шагов по продвижению в жизнь Минских договорённостей, так как именно их выполнение имеет ключевое значение для урегулирования внутриукраинского конфликта.Когда речь зашла о Венесуэле, Владимир Путин отдельно подчеркнул тот факт, что только сами венесуэльцы вправе определять каким будет будущее их страны. Российский президент отметил, что вмешательство извне в дела Венесуэлы и попытки реализации силового сценария смены власти лишь подрывают основу для политического урегулирования кризиса.CNBC со ссылкой на заявление представителя Белого дома Сары Сандерс сообщает, что также в ходее беседы президенты кратко коснулись темы доклада спецпрокурора Мюллера. "Оба лидера знали, что там не было сговора", — заявила Сандерс.