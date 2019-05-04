Американский лидер Дональд Трамп назвал продуктивным телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Американский лидер Дональд Трамп назвал продуктивным телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.В своем твите Трамп подчеркнул, что это был длинный и хороший разговор, главы государств обсуждали торговлю, Венесуэлу, Украину, КНДР и даже вымыслы о российском вмешательстве в американские выборы. Он особо указал, что еще до расследования, касающегося вменяемого России вмешательства в американские выборы, говорил о необходимости наладить хорошие отношения с Россией.Говоря об обсуждении ситуации в Венесуэле, глава американской администрации заявил, что разговор с Владимиром Путиным на эту тему был очень позитивным. По его словам, и Россия, и США хотят увидеть позитивное развитие ситуации в этом латиноамериканском государстве. При этом Дональд Трамп подчеркнул, что президент России не намерен "вмешиваться в Венесуэлу", передает РИА Новости.Тем временем, в Вашингтоне ожидают итогов переговоров госсекретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Переговоры должны состояться 6 мая в Финляндии, передает "Интерфакс".Темой беседы станут Венесуэла, возможно, Сирия и Украина, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.