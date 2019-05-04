Американский лидер Дональд Трамп назвал продуктивным телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Американский лидер Дональд Трамп назвал продуктивным телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
В своем твите Трамп подчеркнул, что это был длинный и хороший разговор, главы государств обсуждали торговлю, Венесуэлу, Украину, КНДР и даже вымыслы о российском вмешательстве в американские выборы. Он особо указал, что еще до расследования, касающегося вменяемого России вмешательства в американские выборы, говорил о необходимости наладить хорошие отношения с Россией.
Говоря об обсуждении ситуации в Венесуэле, глава американской администрации заявил, что разговор с Владимиром Путиным на эту тему был очень позитивным. По его словам, и Россия, и США хотят увидеть позитивное развитие ситуации в этом латиноамериканском государстве. При этом Дональд Трамп подчеркнул, что президент России не намерен "вмешиваться в Венесуэлу", передает РИА Новости.
Тем временем, в Вашингтоне ожидают итогов переговоров госсекретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Переговоры должны состояться 6 мая в Финляндии, передает "Интерфакс".
Темой беседы станут Венесуэла, возможно, Сирия и Украина, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.