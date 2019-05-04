Звезда Дома-2 Майя Донцова серьезно заболела. У
девушки болит тело, ломит кости и мышцы, пропал аппетит, температура поднялась
до 40 градусов. Укол, сделанный врачом скорой помощи, не помог.
Звезда "Дома-2" Майя Донцова серьезно заболела. У
девушки болит тело, ломит кости и мышцы, пропал аппетит, температура поднялась
до 40 градусов. Укол, сделанный врачом скорой помощи, не помог.
О состоянии рассказал в Instagram ее возлюбленный
Алексей Куприн. По его словам, девушку не беспокоят ни кашель, ни насморк -
однако общее состояние ужасное.
"Берегите свое здоровье друзья, и не болейте. Сейчас
ходит какой-то непонятный вирус", – написал участник телепроекта в
микроблоге.
По словам Алексея, ночью пришлось вызывать скорую помощь. Врачи
осмотрели Майю, сделали укол. Лекарство облегчило болезненные симптомы, однако
температура не спала. опубликовала видео, на котором
слабым голосом сообщила, что от укола у нее заболела нога. Ее молодой человек
переживает и усердно ухаживает за ней, приносит детское питание и йогурты -
единственное, что сейчас ест Майя – и заваривает целебные чаи.
24-летний Алексей Купин и 26-летняя Майя Донцова – одни из самых ярких звезд "Дома-2". За влюбленными пристально следят почти
полмиллиона фанатов в социальных сетях. Последняя публикация поклонников не на шутку
встревожила, пишет StarHit.
до сих пор чувствует себя плохо. Майя переживает, что в выходные и праздничные дни вынуждена лежать дома с температурой. Поклонники желают ей скорейшего выздоровления – они надеются, что у звезды всего лишь весенний авитаминоз.