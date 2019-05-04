Звезда Дома-2 Майя Донцова серьезно заболела. У девушки болит тело, ломит кости и мышцы, пропал аппетит, температура поднялась до 40 градусов. Укол, сделанный врачом скорой помощи, не помог.

Звезда "Дома-2" Майя Донцова серьезно заболела. Удевушки болит тело, ломит кости и мышцы, пропал аппетит, температура подняласьдо 40 градусов. Укол, сделанный врачом скорой помощи, не помог.О состоянии рассказал в Instagram ее возлюбленныйАлексей Куприн. По его словам, девушку не беспокоят ни кашель, ни насморк -однако общее состояние ужасное."Берегите свое здоровье друзья, и не болейте. Сейчасходит какой-то непонятный вирус", – написал участник телепроекта вмикроблоге.По словам Алексея, ночью пришлось вызывать скорую помощь. Врачиосмотрели Майю, сделали укол. Лекарство облегчило болезненные симптомы, однакотемпература не спала. опубликовала видео, на которомслабым голосом сообщила, что от укола у нее заболела нога. Ее молодой человекпереживает и усердно ухаживает за ней, приносит детское питание и йогурты -единственное, что сейчас ест Майя – и заваривает целебные чаи.24-летний Алексей Купин и 26-летняя Майя Донцова – одни из самых ярких звезд "Дома-2". За влюбленными пристально следят почтиполмиллиона фанатов в социальных сетях. Последняя публикация поклонников не на шуткувстревожила, пишет StarHit.до сих пор чувствует себя плохо. Майя переживает, что в выходные и праздничные дни вынуждена лежать дома с температурой. Поклонники желают ей скорейшего выздоровления – они надеются, что у звезды всего лишь весенний авитаминоз.