Сегодня, 3 мая, в Карелии выпало большое количество снега — очевидцы говорят о сугробах глубиной в десятки сантиметров, а социальные сети переполнены фотографиями белых пейзажей и удивленными комментариями местных жителей и отдыхающих.

Сегодня, 3 мая, в Карелии выпало большое количество снега — очевидцы говорят о сугробах глубиной в десятки сантиметров.Социальные сети переполнены фотографиями белых пейзажей и удивленными комментариями местных жителей и отдыхающих."Уже листья распустились, а зима не отступает", — удивилась Юлия Полюдова на своей странице."Май в Карелии и ничего особенного", — написала Дарья Николаева, сопроводив свои слова снимками занесенного мостика и распустившейся медуницей, покрытой толстым слоем слипшихся снежинок.Житель Петербурга Дмитрий Заманов, решивший провести праздничные дни в в соседнем регионе, опубликовал фотографии одних и тех же мест, сделанных 1 и 3 мая.Светлана Тиханова вывела на своей даче собаку в зимней амуниции и сняла кадры занесенных елей.Сегодня снегопаду удивились не только жители Карелии — весенний снег был замечен в Мурманской и Ленинградской областях.