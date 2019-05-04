Грузовая Газель, перевозившая гробы, вспыхнула в Сосновском районе Челябинской области. В результате инцидента никто не пострадал, пожарные справились с возгоранием, однако груз и транспортное средство сгорели практически полностью.

В пятницу, 3 мая, неподалеку от деревни Долгодеревенское в Челябинской области загорелась "Газель", перевозившая гробы, сообщает порта 74.ru. В результате инцидента никто не пострадал.По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность проводки в моторном отсеке.Пожарные справились с огнем, однако машина и груз сгорели практически полностью.