В Карелии на железнодорожном переезде пассажирский поезд Ласточка столкнулся с грузовиком Урал. В результате пострадали три человека, находившиеся в автомобиле.

В Карелии на железнодорожном переезде пассажирский поезд "Ласточка" столкнулся с грузовиком "Урал". В результате пострадали три человека, находившиеся в автомобиле. Никто из пассажиров поезда не пострадал.Трое пострадавших доставлены в Центральную районную больницу Сортавалы. Один из них находится в тяжелом состоянии. Врачи уточняют необходимый объем помощи.Поезд следовал из Санкт-Петербурга в Суоярви, передает ТАСС. Авария произошла в Лахденпохском районе. В настоящее время движение на данном участке железной дороги остановлено. Из Сортавалы для транспортировки "Ласточки" направлен маневровый поезд.