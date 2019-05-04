В Кургане сегодня днем в частном секторе взорвался газовый баллон. Сначала загорелся один дом, а затем, по словам очевидцев, пламя быстро перекинулось на второй, а затем и третий. В настоящее время огонь почти потушен, однако жилье спасти не удалось.

В Кургане днем в частном секторе в одном из домов взорвался газовый баллон.Инцидент произошел в микрорайоне Смолино 3 мая во второй половине дня. После хлопка загорелся один дом, затем, по словам очевидцев, пламя быстро перекинулось на второй, а затем и третий.В настоящее время благодаря работе сотрудников МЧС — для борьбы с пожаром применялась не только наземная, но и воздушная техника — огонь почти потушен, однако жилье спасти не удалось.О пострадавших в результате инцидента информация не поступала.