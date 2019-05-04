В расположенном на юго-западе Никарагуа городе Ривас сотрудники национальной полиции задержала крупную партию кокаина, вес которой составил 597 килограммов.

В расположенном на юго-западе Никарагуа городе Ривас сотрудники национальной полиции задержала крупную партию кокаина, вес которой составил 597 килограммов.Также в ходе спецоперации были задержаны десять человек, причастных к торговле людьми, организации наркотрафика и незаконному хранению огнестрельного оружия, передает ТАСС. Кроме того, правоохранителями было конфисковано более 40 тысяч долларов.Правительство Никарагуа предпринимает все меры для предотвращения использования территории страны для незаконного оборота и транспортировки наркотиков из стран Южной Америки в США.