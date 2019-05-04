Ракету построила компания Interstellar Technologies. Предыдущие две попытки завершились неудачно. На этот раз ракета поднялась в открытый космос на высоту 100 километров и после этого упала в океан.

Ракету построила компания Interstellar Technologies. Предыдущие две попытки завершились неудачно. На этот раз ракета поднялась в открытый космос на высоту 100 километров и после этого упала в океан.Ракета по космическим меркам очень скромная — длиной 10 метров, весит около тонны, может поднять груз весом не более 20 килограммов. В Японии рассчитывают наладить коммерческое производство таких носителей, чтобы выводить на орбиту сверхмалые спутники, отмечает телеканал "Россия 24".