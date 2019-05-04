Знаменитый актер отправился на отдых в Испанию вместе с семьей. В микроблоге в Instagram Максим Виторган опубликовал совместный снимок с матерью Ксении Собчак.

Знаменитый актер отправился на отдых в Испанию вместе с семьей. В микроблоге в Instagram Максим Виторган опубликовал совместный снимок с матерью Ксении Собчак.2 марта Людмиле Нарусовой исполнилось 68 лет. Артист решил поздравить тещу необычным способом. В Stories Максим Виторган разместил фотографию, на которой он запечатлен вместе с матерью Ксении Собчак.Артист позирует в белом поло и кепке с надписью "Людмила". Сама виновница торжества сидит на шезлонге за спиной актера, подчеркивает . "Happy Birthday! Теща бывшей не бывает", – гласит подпись к посту.Ранее опубликовал в Instagram снимок, на котором он лежит вместе с сыном Платоном. Мальчик мирно спит на груди отца. "Всем сиеста!", – отметил артист и добавил к посту хештег #маймирлень.Поклонникам остается гадать, отправился ли актер отдыхать вместе с Ксенией Собчак. О разрыве супруги сообщили в социальных сетях еще в начале марта. Они опубликовали одинаковые посты в Instagram.Бывшие возлюбленные сообщили, что уже давно не живут под одной крышей. Несмотря на разногласия они не собираются делить имущество и будут дальше вместе воспитывать наследника.