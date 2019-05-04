В том случае, если тестирование пройдут успешно, в дальнейшем панели начнут устанавливать на других зданиях города.

В британской столице началось тестирование новой технологии. На крышах одного из кампусов Имперского колледжа Лондона установили специальные панели, внещне напоминающие солнечные батареи. Об этом сообщает издание Strelka.В действительности же эти конструкции — системы для очистки воздуха. На самих панелях расположены микроводоросли и фитопланктон. Они фотосинтезируют: поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Создатель панелей компания Arborea утверждает, что одна такая панель может заменить до сотни деревьев, занимая при площадь, необходимую всего для одного дерева.