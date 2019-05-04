Популярная исполнительница старалась не рассказывать окружающим об интересном положении. Жанна Фриске верила, что истинное счастье любит тишину.

Популярная исполнительница старалась не рассказывать окружающим об интересном положении. Жанна Фриске верила, что "истинное счастье любит тишину".В минувшую пятницу, 3 мая, на странице Платона Шепелева появился отрывок из интервью с покойной звездой. Певица призналась, что не сразу сообщила о беременности своим близким, потому что считала эту новость "слишком личной".Неожиданной оказалась реакция коллектива исполнительницы. Когда Жанна Фриске заявила, что уйдет в продолжительный отпуск, то ее коллеги всерьез испугались. "Они подумали, что я заболела, сразу забеспокоились: "А что случилось?" Я отвечаю: "Буду рожать". И следующий вопрос был просто гениальным: "Кого?!" "Ребенка", – говорю", – поделилась звезда.В последние месяцы беременности она продолжала работать на сцене. В какой-то момент певице стало стыдно появляться перед поклонниками с большим животом, и она решила на время отказаться от выступлений. Сами зрителей с пониманием относились к ее положению. Они внимательно следили за тем, чтобы исполнительница аккуратно двигалась и не делала лишних движений.Звезда добавила, что во время беременности ненадолго почувствовала себя ребенком, потому что окружающие все время беспокоились о ее самочувствии. "Окружающие начинают думать, что ты немощная, и оказывать повышенное внимание: "Как ты себя чувствуешь? Что ты сегодня ела? Какое у тебя настроение?" Сразу вспоминается беззаботное детство", – отметила .Напомним, что известная исполнительница скончалась в июне 2015 года после продолжительной борьбы с раком. У Жанны Фриске остался маленький сын Платон. Воспитанием мальчика занимается супруг звезды Дмитрий Шепелев.