Конфликт между Ксенией Собчак и Ольгой Бузовой продолжает набирать обороты. Недавно ведущая реалити-шоу Дом-2 опубликовала ролик, в котором вновь обратилась к журналистке.

Конфликт между Ксенией Собчак и Ольгой Бузовой продолжает набирать обороты. Недавно ведущая реалити-шоу "Дом-2" опубликовала ролик, в котором вновь обратилась к журналистке.На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, Ольга Бузова запечатлена вместе с исполнительницей Славой. Ведущая "Дома-2" поинтересовалась, откуда приехала певица."Тяжела и неказиста жизнь мытищинского артиста. А ты откуда – из Мытищ?", – обратилась она к собеседнице. Певица отметила, что родом из Москвы, а в Подмосковье давала концерты.В ролике Ольга Бузова также поблагодарила Славу за то, что та поддержала ее в конфликте с Ксенией Собчак. Ведущая телепроекта назвала исполнительницу своей защитницей. "С мужским именем, мужским голосом и кадыком", – с иронией отметила Слава.Напомним, что в конце апреля в Сети появилось интервью с Ольгой Бузовой. Журналистка раскритиковала решение популярной певицы давать концерты как в крупных, так и в небольших городах, уточняет . Сама же исполнительница отметила, что любит поклонников из всех уголков страны и не делит слушателей на столичных и провинциальных.