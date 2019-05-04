В Донецке сегодня стартовал прием заявлений на получение российских паспортов по упрощенной схеме.

В Донецке сегодня стартовал прием заявлений на получение российских паспортов по упрощенной схеме.Документы пока принимает только миграционная служба МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики. К 9 утра у здания уже собрались более 80 человек, очередь люди занимали заранее."Тут уже с 5 утра стоят. Мы в 6:30 здесь были, хочется в первых рядах получить паспорт, мы ждали этого пять лет", — рассказал РИА Новости житель Донецка Игорь.С 7 мая принимать документы начнут все подразделения миграционной службы республики.Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года. Предполагается, что на рассмотрение документов будет уходить не более трех месяцев. Причем, обратиться за российским паспортом можно будет, не отказываясь от гражданства Украины.Ранее первый пункт приема заявлений на получение российского гражданства для жителей Луганска уже открылся в Ростовской области.