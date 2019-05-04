Заседание пройдет в немецком Гамбурге, украинские власти уже предрекают его результаты: моряки будут освобождены, а Россия будет вынуждена исполнить решение суда, даже если станет заявлять, что делает это в качестве уступки новому президенту Украины.

Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Заседание пройдет в немецком Гамбурге, Зеркаль уже предрекает его результаты: по ее мнению, моряки будут освобождены, а Россия будет вынуждена исполнить решение суда, даже если станет заявлять, что делает это в качестве уступки новому президенту Украины.МИД Украины обратился в Международный трибунал по морскому праву 16 апреля. Инициированы два процесса по этому делу: в большом иске, для которого будет создан арбитраж, Украина требует от РФ компенсации за арест военных кораблей, а еще до начала арбитражного разбирательства Киев будет просить суд принять быстрое решение о временных мерах. Зеркаль считает, что решение трибунала по морскому праву будет принято до конца мая.Российское внешнеполитическое ведомство в связи с этим заявило, что трибунал по морскому праву не обладает необходимой юрисдикцией для "керченского инцидента".Ранее сообщалось, что три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября прошлого года нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера и буксир проигнорировали. Они были задержаны и доставлены в Керчь, позже суд арестовал их экипажи по обвинению в незаконном пересечении границы. Позднее НАТО заявило о готовности отправить свои корабли в Черное море для защиты судов Украины.