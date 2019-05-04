Французский защитник московского Спартака Самуэль Жиго, получивший травму колена в матче с красноярским Енисеем, после медосмотра в Риме был прооперирован. Возвращение в строй 25-летнего футболиста запланировано через месяц.

Французский защитник московского "Спартака" Самуэль Жиго, получивший травму колена в матче с красноярским "Енисеем", после медосмотра в Риме был прооперирован. Возвращение в строй 25-летнего футболиста запланировано через месяц.Как сообщает официальный сайт красно-белых, французу была сделана частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава. В нынешнем сезоне Жиго за "Спартак" больше не сыграет.Это уже вторая травма защитника москвичей в текущем чемпионате РПЛ. Первый раз он травмировался в матче с "Зенитом", который состоялся 2 сентября. Тогда у француза обнаружили разрыв крестообразных связок. Всего же в нынешнем сезоне Жиго провел за красно-белых 11 встреч в различных турнирах, забив один гол.