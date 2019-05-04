Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен признать Крым российской территорией, после этого он сможет пользоваться недвижимостью в Ливадии, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен признать Крым российской территорией, после этого он сможет пользоваться недвижимостью в Ливадии, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Ранее СМИ сообщали о покупке элитного пентхауса Еленой Зеленской. Якобы бизнесмен Александр Буряк продал недвижимость возле Ливадийского дворца менее чем за половину рыночной стоимости.Однако пресс-служба Зеленского указала, что Зеленская купила пентхаус еще в 2013 году согласно украинским законам, причем по рыночной цене. И добавила, что сами Зеленские воспользуются квартирой только после того, как вернут Крым на Украину.То есть никогда, высказал свое мнение Фикс. Крым – российский регион, но приглашаются все, кто желает посетить полуостров, передает РИА Новости.