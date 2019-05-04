Российская теннисистка, 82-я ракетка мира Вера Звонарева на старте квалификации турнира в Мадриде за один час 23 минуты в двух сетах обыграла представительницу Германии Татьяну Марию со счетом 6:4, 6:0.

Российская теннисистка, 82-я ракетка мира Вера Звонарева на старте квалификации турнира в Мадриде за один час 23 минуты в двух сетах обыграла представительницу Германии Татьяну Марию со счетом 6:4, 6:0.В параллельной игре турнира другая россиянка Анастасия Потапова (74-я ракетка мира) обыграла Магду Линетт (86) из Польши со счетом 1:6, 6:4, 6:2, а Маргарита Гаспарян (65) взяла верх в игре с Моной Бартель (Германия, 88) – 3:6, 6:1, 6:1.Екатерина Александрова (57) проиграла украинке Катерине Козловой (84) – 4:6, 4:6, а Вероника Кудерметова не смогла обыграть американку Дженнифер Брэди – 6:7 (5:7), 6:7 (8:10).Таким образом, в финале квалификации турнира Звонарева встретится с Потаповой, а Гаспарян сыграет с Брэди.