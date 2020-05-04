04.05.2020

2020-05-04 15:15:02

Гусь-Хрустальный район стал третьим по численности заболевших Covid-19

Резкое увеличение количества заболевших в Гусь-Хрустальном районе связано, в первую очередь, с появлением в районном центре, своей лаборатории - тесты на коронавирус теперь исследуют в городской больнице. И ранее глава города предупреждал об ухудшении коронавирусной статистики в Гусь-Хрустальном.

Алексей Соколов, глава города Гусь-Хрустальный: «Естественно, это может привести к резкому увеличению числа выявленных случаев заболевания у нас на территории города, но, поверьте, это необходимо. Это в первую очередь нужно для того, чтобы оперативно выявлять новые случаи заболевания, чтобы медработники могли оперативно оказывать необходимую помощь».

Как сообщает пресс-служба администрации Гусь-Хрустального, благодаря ПЦР-лаборатории, предварительные результаты тестов становятся известны в течение двадцати четырех часов, после забора анализов, что позволило медикам и специалистам Роспотребнадзора работать более оперативно. Ранее эта процедура занимала больше недели.

Ольга Добрынина, главный врач Гусь-Хрустальной городской больницы: «Если раньше мы эти анализы отвозили во Владимир, в вирусологическую лабораторию, в шестую горбольницу , то теперь часть анализов будет выполняться в нашей городской больнице, так, например, из 22-х анализов, которые мы провели, восемь оказались положительными, поэтому сейчас, в связи с тем что объем анализов будет нарастать, соответственно и количество выявленных случаев в статистике, будет, разумеется, увеличиваться».