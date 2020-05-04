Коронавирус в России набирает обороты. С каждым днем темпы распространения эпидемии увеличиваются, сдержать ее пока не получается. Последние новости о коронавирусе на 4 мая 2020 года – в материале Дни.ру.
Коронавирус в России набирает обороты. С каждым днем темпы распространения эпидемии увеличиваются, сдержать ее пока не получается. Последние новости о коронавирусе на 4 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".
Коронавирус в мире
Заболели – 3 445 866
Умерли – 244 579
Выздоровели – 1 159 670
По данным Университета Джона Хопкинса, число заболевших коронавирусом в мире приблизилось к 3,5 миллиона человек. В США заразились почти 1,2 миллиона человек, в Испании – 216 тысяч, в Италии – 209 тысяч.
Вашингтон и его союзники продолжают обвинять Китай в распространении коронавируса в мире. Спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии заявили, что КНР уничтожила доказательства об экспериментах с COVID-19 в лабораториях в провинции Хубэй.
Коронавирус в России
Заболели – 134 687
Умерли – 1 280
Выздоровели – 16 639
За последние сутки выявлено рекордное число зараженных коронавирусом в России – более 10,6 тысячи человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что часть ограничительных мер будет сохраняться до появления вакцины.
По его словам, выход на плато по коронавирусу не означает отмены карантина. Для снятия всех ограничительных мер нужно выстроить систему, которая исключит новый подъем заболеваемости, сказал глава ведомства в интервью Наиле Аскер-заде.
В свою очередь главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов выступил за ужесточение карантина. Он не исключил, что рост заболеваемости связан с нарушением гражданами режима всеобщей изоляции.
Коронавирус в Москве
Заболели – 68 606
Умерли – 695
Выздоровели – 6 374
За последние сутки в Москве зафиксированы еще 34 смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев в городе превысило 700. Карантин могут ослабить, если у системы здравоохранения будет достаточный запас прочности для лечения COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличивается, отметила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, ежедневно в городе выздоравливают более 600 человек.
Статистика коронавируса сегодня
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
68 606
695
6 374
Россия
134 687
1 280
16 639
США
1 134 643
70 319
170 686
Весь мир
3 445 866
244 579
1 159 670
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