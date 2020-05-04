Рита Дакота была вынуждена сообщить о том, что даты выхода ее нового альбома сдвигаются. Всему виной карантин и неработающие студии звукозаписи.

Рита Дакота была вынуждена сообщить о том, что даты выхода ее нового альбома сдвигаются. Всему виной карантин и неработающие студии звукозаписи.Певица Рита Дакота обратилась к своим поклонникам с просьбой подождать выхода альбома. Артистка объяснила, что постарается выпускать одну песню за другой, но с небольшой задержкой.17 апреля вышел первый сингл Риты Дакоты, записанный на самоизоляции. Трек получил название “Косуха”. Певица признается, что записать песню на студии или снять короткометражный клип – очень сложная задача, практически невыполнимая в условиях карантина. Докате в этом плане очень повезло, ведь она живет в одном доме со своими музыкантами, поэтому все, что нужно для творчества, у нее под рукой.Рита поделилась со своими подписчиками кадрами, на которых видно, как проходит запись синглов в домашних условиях. Для того, чтобы посторонние шумы не мешали качественной записи звука, музыканты используют одежду самой Дакоты.30 Янв 2019 в 12:05 PST“Микрофон приходится накрывать кофтой”, – пояснила Рита.Планировалось, что певица сможет презентовать новый альбом в мае. Дакота пока не признается, получится ли уложиться в срок. Более того, звезда анонсировала, что готовит новую концертную программу, значительно отличающуюся от привычных ей выступлений. По словам Риты, программа будет завершена масштабным концертом 4 декабря.Несмотря на все старания певицы и ее команды, полностью свести весь альбом дома не получается. Треки “Раздеты”, “Черный ром” и “Идеальная погода” будут ждать открытия студий.“Мы пробовали 100 раз, получается гораздо слабее, чем студийная запись, просто инородное тело”, – прокомментировала новость Дакота.Стоит отметить, что сингл, вышедший первым, успел задеть фанатов и вызвать бурю эмоций. Фраза из этой песни разлетелась по интернету с неслыханной скоростью. Некоторые поклонники слишком серьезно отнеслись к словам “снимай кожу ***, я сошью себе косуху”. Фанаты предположили, что таким способом Рита хотела напомнить о своем отношении к бывшему мужу Владу Соколовскому.