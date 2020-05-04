Излечились от вируса 42 человека в регионе.

По данным Роспотребнадзора по Костромской области на 4 мая, коронавирусная инфекция выявлена ещё у 13 жителей региона, под медицинским наблюдением находятся 738 человек.Среди новых заболевших шестеро - это жители Шарьи и Шарьинского района, четверо - Неи, двое заболевших выявлено в Костроме, ещё один случай диагностирован в Красном-на-Волге.По данным Роспотребнадзора, вирус преимущественно передаётся от родственников, возвращающихся из других регионов, что значительно увеличивает количество инфицированных.Всего по состоянию на 4 мая в Костромской области зарегистрировано уже 266 случаев заражения коронавирусом, из них 3 закончились летальным исходом. Вылечились от нового заболевания 42 человека.