Ситуация с COVID-19 в России остается напряженной. В Кремле объявили о новом совещании Владимира Путина по борьбе с коронавирусом.

Ситуация с COVID-19 в России остается напряженной. В Кремле объявили о новом совещании Владимира Путина по борьбе с коронавирусом.Совещание по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом в России состоится 6 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Во время беседы специалисты выскажут свои рекомендации. Также слово предоставят членам правительства, которые должны были к началу мая подготовить план по выходу страны из режима самоизоляции с 12 мая. Главы регионов ознакомятся с предложенными мерами к этому вторнику.Путин предупредил, что ограничительные меры должны сниматься постепенно в каждом субъекте Российской Федерации. Одномоментно это произойти не может, так как в некоторых регионах ситуация до сих пор сложная.Напомним, Владимир Владимирович на прошлой неделе сообщил, что карантин в стране продлен до 11 мая. А мероприятия по случаю Дня Победы состоятся в этом году позднее.28 Апр 2020 в 7:50 PDTТем временем, в стране выявили свыше 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19 более 1,3 тысяч человек, выздоровели – 18,1 тысяч. Во всем мире число подхвативших коронавирус превысило 3,5 миллиона.