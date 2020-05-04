Столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом опубликовал новую информацию о количестве погибших. По данным на 4 мая, число жертв COVID-19 в Москве выросло до 764 человек (+35 пациентов за ..

Столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом опубликовал новую информацию о количестве погибших. По данным на 4 мая, число жертв COVID-19 в Москве выросло до 764 человек (+35 пациентов за сутки).Отметим, что распространение пока остановить не удалось. Число зараженных растет с каждым днем. За сутки 3 мая прибавилось сразу 5948 пациентов с COVID-19.Не лучше обстоит в целом. По прогнозам аналитиков, большинство регионов страны отстают от Москвы по темпу распространения COVID-19 на несколько недель.