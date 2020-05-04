Марат Башаров рассказал, как узнал об имеющихся у него проблемах со здоровьем. Актеру поставили неожиданный для него диагноз.

Марат Башаров рассказал, как узнал об имеющихся у него проблемах со здоровьем. Актеру поставили неожиданный для него диагноз.Марат Башаров в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал Лере Кудрявцевой, что он забеспокоился за свою жизнь во время планового визита к медикам. Будучи женатым на Екатерине Шевырковой, актер вместе с ней приехал в медучреждение, чтобы закодироваться. Когда врачи уложили Марата на кушетку и начали обследовать его организм с помощью спецприборов, они обнаружили у актера отклонения в организме.Сначала специалисты решили поговорить с Екатериной. Сам же Марат остался на некоторое время в неведении. "Я лежу, думаю: "Что такое-то? Помираю что ли? Вроде чувствую себя прекрасно", – вспоминал он. После того, как медики вернулись, они спросили у Башарова, когда он последний раз принимал алкогольные напитки. Тогда актер не пил спиртное неделю. Врачи ему сказали, что обнаружили отклонения в сердцебиении. "При таком ритме люди уже ближе к тому свету", – отметили тогда специалисты.Однако позже другие медики объяснили Марату, что за свою жизнь ему беспокоиться не стоит. Ведь у людей, которые занимаются хоккеем, часто встречаются такие отклонения. Просто организм адаптируется к частым нагрузкам.27 Дек 2018 в 1:25 PSTНапомним, в эфире этой же передачи Марат Башаров впервые за 30 лет со своим родным отцом. Пообщаться вновь с родителем актер не рассчитывал.