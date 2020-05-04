Какие симптомы коронавируса появляются первыми? На этот вопрос ответил врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

Какие симптомы коронавируса появляются первыми? На этот вопрос ответил врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.Во время беседы с телеканалом "Звезда" эксперт назвал симптомы коронавируса, которые чаще появляются у заболевших в первые дни.Итак. Чтобы распознать COVID-19, необходимо внимательно относиться к самочувствию. Например, первым признаком уханьской заразы может быть состояние, близкое к ломке, если накануне человек не употреблял спиртные напитки. Также стоит бить тревогу при слабости, тяжести, боли в глазах и утомляемости. Повышенная температура не всегда является основным симптомом, она может и вовсе не проявляться.После этого инфекция добирается до глотки и гортани. Появляется першение в горле. Если ощущаются спазм и удушье, значит коронавирус уже в трахее. А когда COVID-19 опускается в бронхи, человек испытывает асфиксию и нехватку воздуха. При этих симптомах нужно немедленно вызывать скорую помощь.Напомним, недавно специалист заявил, что еще одним признаком коронавируса является изменение вкусовых ощущений. Мол, этот симптом является главным.27 Апр 2020 в 3:15 PDTТем временем в России выявлено почти 135 тысяч случаев заражения COVID-19. Скончалисьболее 1,2 тысяч человек, выздоровели – 16,6 тысяч. Во всем мире коронавирус обнаружили у 3,5 миллионов человек.