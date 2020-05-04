Под угрозой передачи сведений о нарушении правоохранительным органам соучастники требовали у работников магазина денежные средства...

Следственной частью УВД по СВАО окончено производством уголовное дело о вымогательстве денежных средств у продавцов-кассиров.Установлено, что фигуранты уголовного дела, один из которых являлся руководителем общественной организации потребителей, вымогали денежные средства у продавцов-кассиров. Так злоумышленники просили несовершеннолетних лиц приобретать в магазине алкогольную продукцию, после чего, представляясь сотрудниками общественной организации, объявляли руководству магазина о факте незаконной реализации алкоголя несовершеннолетнему. Под угрозой передачи сведений о данном факте правоохранительным органам соучастники требовали у работников магазина денежные средства. Аналогичным способом злоумышленники совершили девять противоправных деяний. Общая сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей.СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство».К уголовной ответственности привлечены четверо мужчин в возрасте от 20 до 62 лет. В отношении троих из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28