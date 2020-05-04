04.05.2020

2020-05-04 18:15:03

В Вязниках покупатель выкрал у работника магазина телефон

О краже телефона 48-летний житель Вязников, заявил в конце апреля. Мужчина оставил куртку с гаджетом в подсобном помещении магазина, где он работает. В ходе следствия выяснилось, что к краже причастен 26-летний неоднократно судимый ковровчанин.

В город Вязники подозреваемый приехал в гости к знакомому, по пути решил зайти в магазин. Увидев незакрытую дверь в подсобное помещение, молодой человек решил воспользоваться ситуацией и посмотреть, чем можно поживиться. Там он и похитил телефон из кармана куртки. В дальнейшем имущество подозреваемый планировал продать, а деньги потратить на личные нужды.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Телефон изъят сотрудниками полиции и возвращен владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области