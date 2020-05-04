04.05.2020

2020-05-04 12:10:05

Во Владимирской области еще 5 человек умерли от коронавируса

Накануне, согласно официальной сводке, во Владимирской области значилось 7 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Сегодня с утра эта цифра увеличилась до 12-ти - такую статистику приводит официальный портал стопкоронавирус.РФ

В официальной сводке Департамента здравоохранения области цифра по количеству летальных исходов пока остается неизменной. 7 смертей.