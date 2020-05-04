Алена Водонаева заявила, что на Википедии указана неточная информация о ней. Ей есть, что добавить на этот сайт.

Алена Водонаева заявила, что на "Википедии" указана неточная информация о ней. Ей есть, что добавить на этот сайт.Алену Водонаеву многие знают, как экс-участницу скандального реалити-шоу "Дом-2". Многие звезды этого проекта становятся телеведущими, актерами, блогерами... Водонаева же пробует себя во многих ипостасях, чтобы избавиться от клейма телестройки. О заслугах она решила напомнить поклонникам.Алена опубликовала отрывок из фильма "Игра на вылет", где она сыграла эпизодическую роль. Тогда ей было всего 17 лет, она готовилась поступать на журфак ТГУ. Будущая светская львица была горда, что снимается в киноленте, где принимают участие Любовь Полищук и Александр Домогаров.Водонаева заявила, что на "Википедии" не хватает дополнительной информации о ней. Например, не указана эта роль в кино. Кроме этого, блогер обратила внимание и на другие ошибки на сайте: нет данных о ее проектах и событиях. Алена неоднократно писала администраторам "Википедии" с просьбой подкорректировать данные.Экс-участница "Дома-2" также заметила, что ложная биография отражена и на страницах других знаменитостей. "Такое ощущение, что там работают те, кто работать на этом месте не умеет", – посетовала знаменитость.