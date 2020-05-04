В ходе оперативно-розыскных и технических мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого.

27 апреля 2020 года в ОМВД России по Вязниковскому району обратился 48-летний житель города Вязники, который сообщил, что у него похищен сотовый телефон. Имущество пропало из кармана куртки, висевшей на дверце шкафчика в комнате для персонала магазина, в котором работает потерпевший. Мужчине был причинен значительный материальный ущерб на сумму 22 тысячи рублей.В ходе оперативно-розыскных и технических мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в краже. Им оказался 26-летний житель города Коврова, ранее неоднократно судимый.Полицейские выяснили, что в город Вязники подозреваемый приехал в гости к знакомому, по пути решил зайти в магазин. Войдя в магазин, он обратил внимание на дверь, ведущую в подсобное помещение. Рядом никого не оказалось, и у молодого человека возник умысел проникнуть внутрь и похитить какое-либо имущество. В подсобном помещении из кармана куртки он похитил сотовый телефон. В дальнейшем имущество подозреваемый планировал продать, а деньги потратить на личные нужды.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Телефон изъят сотрудниками полиции и возвращен владельцу.