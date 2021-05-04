ДТП произошло на выезде из Гусь-Хрустального.

30 апреля в 12:42 в МЧС поступил вызов из Гусь-Хрустального. В сообщении было указано, что девушка 1995 года рождения, сидевшая за рулём автомобиля, в реку.ДТП на выезде из Гусь-Хрустального, на улице Курловская около дома №35.Автоледи не справилась с управлением и вместе с автомобилем упала в речку Гусь. Тонущую женщину спасли неравнодушные свидетели происшествия – Дмитрий Смирнов и Александр Желтухин.Смирнов Дмитрий, который ехал вслед за ней, остановился и попытался верёвкой вытащить иномарку из воды, но было уже поздно. Тогда он прыгнул в воду и залез на тонущую машину. Следом за ним в речку сиганул проезжавший мимо Желтухин Александр. Мужчины оторвали верхний люк и помогли девушке выбраться из «Инфинити».Пока машина тонула, девушка успела позвонить отцу, но, когда тот приехал, пострадавшую уже вытащили из воды. На месте ЧП ей оказали первую помощь.Как уточнили в пресс-службе МЧС, серьёзных повреждений у неё нет. Благодаря быстрым и грамотным действиям двух мужчин, она не пострадала.В ГУ МЧС России по Владимирской области рассмотрят вопрос о поощрении героев.