Движение на объекте будет ограничено.

Во Владимире с 1 мая подрядчик не приступит к ремонту моста у ДТЮ. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.В мэрии уточнили, что сроки начала ремонта сдвигаются на 11 мая. Причина - длительные выходные.Напомним, что с 10 мая на объекте будет ограничено. Для проезда транспорта и прохода владимирцев будут открыты одна полоса дороги и один пешеходный тротуар. Для машин организуют реверсивное движение. Альтернативный вариант заезда к домам и ДДюТ будет возможен через улицу Пушкарскую.На время ремонта автобусы и троллейбусы прекратят курсировать по объекту. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке возле моста.На ремонт сооружения выделили 13,76 млн рублей. Подрядчиком является «ДСУ-3». Сдать объект планируется к 1 ноября.