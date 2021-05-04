По распоряжению губернатора создана рабочая группа, которая займётся инвентаризацией дорог, а также проконтролирует финансирование их ремонта.

Во Владимирской области по распоряжению губернатора создана рабочая группа, которая займётся инвентаризацией дорог, а также проконтролирует финансирование их ремонта.Её сопредседателями стали замгубернатора Роман Годунин, председатель комитета по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи дорожного хозяйства Заксобрания Андрей Фатеев и председатель Совета муниципальных образований региона, глава Мурома Евгений Рычков.Госслужащие займутся контролем целевого использования субсидий из Дорожного фонда на асфальтирование автомагистралей.