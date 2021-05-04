Движение на объекте будет ограничено.

Во Владимире с 1 мая подрядчик должен был начать ремонт моста к ДТЮ, соединяющего Дворец с улицей Мира.Как сообщили в горадминистрации, из-за длинных выходных сроки сдвигаются. Работы начнутся 11 мая.Движение на объекте будет ограничено. Для проезда транспорта и прохода пешеходов будут открыты одна полоса и один тротуар. Для машин организуют реверсивное движение. Альтернативный вариант заезда к домам и ДДюТ будет возможен через улицу Пушкарскую.Автобусы и троллейбусы во время ремонта прекратят курсировать по мосту. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке возле моста.