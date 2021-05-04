Добавим, что частицы огня также разнесут в епархии Владимирской области.

По традиции накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь – символ воскрешения Иисуса Христа. Его передали представителям 11 стран, среди которых была и Россия.Огонь сначала доставили в Москву, а потом и в 25 регионов страны, в числе которых была Владимирская область.Сотни владимирцев и гостей города пришли к колокольне Успенского собора на встречу Благодатного огня. Пасхальную службу по традиции провёл Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.После раздачи священного пламени присутствующие собрались на пасхальный концерт в Успенском соборе.Добавим, что частицы огня также разнесут в епархии Владимирской области.