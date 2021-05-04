В связи с объявленными выходными днями капитальный ремонт моста начнется 11 мая.

В связи с объявленными выходными днями с 1 по 10 мая, капитальный ремонт моста на улице Мира, в районе поворота к ДТЮ, начнется 11 мая.Подрядчиком - областным дорожно-строительным предприятием ГУП «ДСУ-3» - принято решение производить работы так, чтобы на весь период ремонта на мосту оставались свободными одна полоса для движения транспорта и один пешеходный тротуар., что заезд автотранспорта к жилым домам и к ДТЮ со стороны автодороги на улице Мира будет организован только через улицу Пушкарскую. А выезд от ДТЮ и жилых домов в обратном направлении - по свободной полосе моста.По итогам встреч с жителями и проведенного на днях рабочего совещания, принято решение минимизировать неудобства для горожан. С 11 мая по свободной полосе моста будет организовано реверсивное движение, чтобы жители могли заезжать к ДТЮ и к своим домам с автодороги на улице Мира привычным маршрутом. И, соответственно, выезжать по мосту в обратном направлении.Движение общественного транспорта будет осуществляться без подъезда к ДТЮ. Посадка и высадка пассажиров предусмотрена в шаговой доступности - на остановках, расположенных на улице Мира.Жителей просят с пониманием отнестись к временным затруднениям, вызванным ремонтными работами.Напомним, капитальный ремонт моста будет выполнен в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».