Когда подрядчик приступил к работам, оказалось, что трубы коллектора максимально изношены.

В Муроме на улице Ямской при прочистке канализационного коллектора .Как сообщает сайт , когда подрядчик приступил к работам, оказалось, что трубы коллектора максимально изношены. Требуется не ремонт, а полная замена труб. И работы займут не меньше месяца. Такая же масштабная реконструкция коммунальных сетей ожидает улицы Московскую и Владимирскую. На эти цели городские власти направят около 30 миллионов рублей. Добавим, система канализации в Муроме была построена в 50-60-ые годы прошлого столетия. И с тех пор её капитально не ремонтировали.