Глава города, Алексей Соколов, взял ситуацию под личный контроль и написал заявление в полицию.

Новая подробность в деле об асфальтной крошке в Гусь-Хрустальном. Глава города, Алексей Соколов, взял ситуацию под личный контроль и написал заявление в полицию по факту вывоза асфальта в неутвержденное место, сообщает сайт . В последствии этот случай может быть квалифицирован правоохранительными органами как кража. об этой истории. Камаз, гружённый асфальтной крошкой, отвёз её не по назначению - на территорию Кварцевого завода. Это заметил житель, который проследил за машиной. Эта резонансная история получила огласку в соцсетях. Обнаруженная асфальтная крошка вернётся обратно - на официальные места хранения. Впоследствии она может использоваться по назначению.