Злоумышленник избил односельчанина и похитил у него деньги.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж).Установлено, что в декабре прошлого года в вечернее время фигурант совершил нападение на односельчанина. Злоумышленник нанес несколько ударов по голове потерпевшему, после чего похитил из кармана куртки денежные средства и скрылся с места совершения преступления.Ранее судимый за аналогичные преступления злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на территории Гусь-Хрустального района. В содеянном он признался и пояснил, что похищенные деньги потратил на личные нужды.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.