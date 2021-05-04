Когда пенсионерка положила денежные средства на прилавок, злоумышленник схватил их и скрылся с места происшествия...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Царицыно и УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионерки.Предварительно установлено, что 75-летняя потерпевшая находилась в помещении аптеки и, оплачивая заказ, положила на прилавок денежные средства. В этот момент сзади подошел неизвестный, схватил деньги и скрылся с места происшествия.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Кавказском бульваре. Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний приезжий.По данному факту дознанием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22