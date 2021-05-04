У организации отсутствует лицензия на право пользования недрами, добыче и потреблению вод.

Прокуратура Юрьев-Польского района выявила нарушение законодательства о недрах ООО «Шипилово». Установлено, что у организации отсутствует лицензия на право пользования недрами, добыче и потреблению вод, осуществляется водопользование (забор воды из родника (каптажа) в отсутствие разрешительной документации, отчет об этом представлен в уполномоченный орган с недостоверными сведениями.По фактам выявленных нарушений генеральному директору ООО «Шипилово» внесено представление, которое удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений. Кроме того, в отношении должностного лица вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.Напомним, что компания «ПГС» в Судогодском районе незаконно добывала песок. плодородному слою почвы ущерб. По предварительной оценке он составляет около 30 млн рублей.Фото