Президент России Владимир Путин подписал поручения по итогам своего послания Федеральному собранию.

Президент России Владимир Путин подписал поручения по итогам своего послания Федеральному собранию.Среди инициатив, за реализацией которых поручил проследить Владимир Путин, был и пакет социальных предложений "Единой России". Так, с 1 июля будут увеличены выплаты вставшим на учет на ранних сроках беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Размер пособия, которое им положено, будет равно половине прожиточного минимума для данного региона.Одновременно с этим, с 1 июля, пособия будут выплачиваться и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Необходимые для этого изменения в российское законодательство "Единая Россия" внесла сразу после послания президента. Деньги получат родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. Доход в семьях, которые претендуют на такую поддержку, не должен превышать величину прожиточного минимума."Единая Россия" также внесла поправки в закон, который касается выплат беременным. Также изменится и оплата больничных родителям детей до семи лет. Они будут получать их в размере 100%.Кроме того, с 15 мая вступит в силу инициатива, согласно которой родители смогут получить обратно половину стоимости путевки в детский лагерь. Ранее с такой идеей выступала "Единая Россия". Также президент поручил продлить программу по так называемого туристического кешбека – возможность вернуть часть стоимости поездки внутри России сохранится до конца 2021 года.С 2021 по 2024 годы продлится программа обновления школьных автобусов. Закупаться будет отечественная техника за счет средств федерального бюджета. О необходимости обновления школьного автопарка во время недавней поездки в Нижегородску область говорил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.Правительству вместе с регионами и "Газпромом" Владимир Путин поручил до 2023 года обеспечить бесплатное подключение к газу. Речь идет о тех населенных пунктах, где уже есть газ, однако он не подведен к жилым домам.Ранее Андрей Турчак говорил о том, что "Единая Россия" составит график бесплатного подключения к газу в регионах. Единую базу с информацией об этом подготовят региональные отделения. Особое внимание в партии уделят пожилым людям и многодетным семьям – им окажут помощь в оформлении необходимых документов.Еще одна инициатива "Единой России", которую поддержал Владимир Путин, касается кредитов регионам на инфраструктурные проекты. Деньги на строительство и реконструкцию объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, а также на развитие общественного транспорта будут выдавать на срок не менее 15 лет и не более чем под 3% годовых. Порядок отбора проектов, которые смогут расчитывать на такое финансирование, поручено разработать правительству до 1 июня.Напомним, во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее были озвучены "Единой Россией".