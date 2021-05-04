Среди них: 14 – техногенные , 22 – поджог сухостоя, 12 – горение мусора.

Во Владимирской области созданы мобильные оперативные группы МЧС, УМВД, ОМСУ и ГИАТН, которые пресекают факты нарушения особого противопожарного режима. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.С 1 по 3 мая зарегистрировано 48 пожаров, из которых 14 – техногенные , 22 – поджог сухостоя, 12 – горение мусора. К патрулированию привлекались 622 человека, из них 94 раза - сотрудники госпожнадзора, 396 - представители ОМСУ, 21- ГИАТН, 18 - земельные инспекторы и 93 - полицейские.За нарушение требований пожарной безопасности возбуждено 19 административных дел, составлено 10 протоколов.С начала года за пал сухой травы, сжигание мусора и разведение костров сотрудниками МЧС возбуждено 382 административных расследования, составлен 91 протокол. Местными властями составлено - 124 протокола, Государственной инспекцией административно-технического надзора - 9.За нарушения, связанные с содержанием земель, специалисты Россельхознадзора по Владимирской области составили 87 протоколов, муниципальными земельными инспекторами возбуждено 223 дела об административных правонарушениях. Государственными лесными инспекторами составлен 41 протокол.Напомним, что за нарушителям требований, предусмотренных особым противопожарным режимом, грозит штраф в размере до 4000 рублей.