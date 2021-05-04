Ими оказались Дмитрий Смирнов и Александр Желтухин.

Стали известны подробности спасения 26-летней девушки из затонувшей машины. Кроме того, удалось установить личности пришедших на помощь мужчин. Ими оказались Дмитрий Смирнов и Александр Желтухин.Напомним, на въезде в Гусь-Хрустальный 30 апреля. Джип неожиданно съехал с дороги прямо в реку. За рулем была женщина 26 лет.Как стало известно позже, девушка не справилась с управлением и вместе с автомобилем упала в речку Гусь. Погибающую женщину спасли неравнодушные очевидцы – Дмитрий Смирнов и Александр Желтухин.По информации пресс-службы МЧС, Дмитрий Смирнов, следовавший за девушкой, сразу же остановился и попытался веревкой вытащить автомобиль из воды, но это уже было не возможно. Тогда он принял решение прыгнуть в воду и залез на тонущий автомобиль. Следом за ним отправился в воду еще один проезжающий мимо молодой человек - Желтухин Александр. Мужчины сразу же руками оторвали верхний люк и помогли девушке выбраться из автомобиля.В момент погружения в воду девушка успела позвонить своему отцу, который приехал, когда девушку уже вытащили из воды. Он вызвал скорую и спасателей. Девушке была оказана первая помощь. Серьезных травм нет.Благодаря быстрым и грамотным действиям этих двух очевидцев, девушка не пострадала.В Главном управлении МЧС России по Владимирской области будет рассмотрен вопрос о поощрении героев.