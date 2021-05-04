Две из машин улетели в кювет. Все транспортные средства получили механические повреждения.

ДТП с участием трех автомобилей произошло сегодня утром во Владимирской области. По предварительной информации пресс-службы регионального УМВД, около 9.30 на 271 км трассы 132 «Золотое кольцо» в Суздальском районе водитель «Ниссана» при совершении обгона выехал на встречную полосу. Там он по касательной столкнулся с автомобилями «Рено» и «Субару». Две из машин улетели в кювет. Все транспортные средства получили механические повреждения. Погибших и пострадавших нет.Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.Видео: