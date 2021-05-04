Прощание с владимирским художником, знаменитым «гроссмейстером акварели» Виктором Ивановичем Шамаевым пройдет во Владимире 5 мая на улице Вокзальная, дом 47 в 12:00. На 93-м году жизни скончался

Прощание с владимирским художником, знаменитым «гроссмейстером акварели» Виктором Ивановичем Шамаевым пройдет во Владимире 5 мая на улице Вокзальная, дом 47 в 12:00. На 93-м году жизни скончался владимирский художник, заслуженный деятель культуры России Виктор Шамаев. Он ушел из жизни в ночь на 3 мая. Виктор Шамаев родился в 1929 году в селе Михейково Юрьев-Польского района.